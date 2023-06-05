Карпин: Норманн обязан вернуться в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о полузащитнике Матиасе Норманне, который находится в аренде в «Динамо».

«Хотел бы видеть Норманна в составе? Хотите — не хотите, а он к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернется», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 27-летний норвежец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовой договор Норманна с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 7,5 миллионов евро.

«Ростов» завершил минувший сезон на четвертой строчке в РПЛ, «Динамо» стало девятым.