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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: Норманн обязан вернуться в «Ростов»

05 Июня 2023 • 19:01 Комментировать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о полузащитнике Матиасе Норманне, который находится в аренде в «Динамо».

«Хотел бы видеть Норманна в составе? Хотите — не хотите, а он к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернется», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 27-летний норвежец принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовой договор Норманна с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 7,5 миллионов евро.

«Ростов» завершил минувший сезон на четвертой строчке в РПЛ, «Динамо» стало девятым.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Матиас Норманн
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