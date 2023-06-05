Акинфеев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о том, что нужно сделать его клубу для того, чтобы побороться за чемпионский титул в РПЛ.

«Если ты усиливаешь команду хорошими игроками, тогда и конкуренция будет другая. Поэтому в моем понимании - это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и все решится на поле», - рассказал вратарь в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Напомним, что ЦСКА финишировал в Премьер-лиге на втором месте, набрав 58 баллов. Чемпоном России стал петербургский «Зенит» с 70 очками. Топ-3 замкнул «Спартак».