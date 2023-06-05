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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство

05 Июня 2023 • 09:40 Комментировать

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о том, что нужно сделать его клубу для того, чтобы побороться за чемпионский титул в РПЛ.

«Если ты усиливаешь команду хорошими игроками, тогда и конкуренция будет другая. Поэтому в моем понимании - это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и все решится на поле», - рассказал вратарь в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Напомним, что ЦСКА финишировал в Премьер-лиге на втором месте, набрав 58 баллов. Чемпоном России стал петербургский «Зенит» с 70 очками. Топ-3 замкнул «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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