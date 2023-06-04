Дзюба признан самым медийным футболистом сезона

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба стал обладателем награды «Герои РПЛ» в номинации «Самый медийный футболист».

После возвращения в Россию форвард стал принимать активное участие в различных юмористических шоу на YouTube.

Напомним, что Дзюба пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.

За 11 проведенных игр в Российской премьер-лиге в этом сезоне лучший бомбардир в истории чемпионатов России отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.