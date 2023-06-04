Озбилиз не считает Семака лучшим тренером сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Арас Озбилиз высказался о том, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги сезона-2022/23.

Игрок сборной Армении отметил, что ему сложно сделать выбор, однако это точно не наставник питерского «Зенита» Сергей Семак, а Валерий Карпин проделал невероятную работу с «Ростовом».

«Без трансферов и только с российскими молодыми футболистами он занял с командой четвертое. Это дорогого стоит. Для меня фаворит — Карпин, он лучший тренер этого сезона», - приводит слова Озбилиза Sport24.

Напомним, что в число трех кандидатов на приз лучшего тренера вошли Сергей Семак, Валерий Карпин и Владимир Федотов.