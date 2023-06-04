Агент сообщил, что Джорджевич хочет остаться в России

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о будущем игрока.

«Будущее Джорджевича? Лука хочет остаться в России, поэтому мы ждем предложения от «Сочи», — приводит слова Глушевича Sport24.

Напомним, 28-летний футболист пополнил состав «Сочи» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне нападающий забил два мяча и стал автором двух ассистов в 17 матчах во всех турнирах. Действующий контракт Джорджевича с «Сочи» истекает в конце июня.

«Сочи» завершил сезон-2022/23 на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.