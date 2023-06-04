Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что Джорджевич хочет остаться в России

04 Июня 2023 • 12:30 Комментировать

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о будущем игрока.

«Будущее Джорджевича? Лука хочет остаться в России, поэтому мы ждем предложения от «Сочи», — приводит слова Глушевича Sport24.

Напомним, 28-летний футболист пополнил состав «Сочи» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне нападающий забил два мяча и стал автором двух ассистов в 17 матчах во всех турнирах. Действующий контракт Джорджевича с «Сочи» истекает в конце июня.

«Сочи» завершил сезон-2022/23 на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи Игорь Глушевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
13:00 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Не обсуждали в команде нереализованный пенальти Промеса»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Муро высказался о трансфере игрока в «Оренбург» эксклюзив
12:49 · Россия. Премьер-лига
Барбоза выбрал лучшего тренера РПЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Федотов выжал максимум из ЦСКА»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Джорджевич хочет остаться в России
12:14 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Жажи в «Торпедо»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Сазонов заявил, что в матче с «Оренбургом» у «Динамо» не получилось абсолютно всё
12:01 · Россия. Первая лига
Самошников покинет «Рубин» — игрок уже выбрал новый клуб
11:59 · Россия. Премьер-лига
Погостнов: «Сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Торпедо» заслуженно заняло последнее место»
11:43 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о будущем Игоря Смольникова
11:35 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили результат команды в РПЛ
11:33 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Я навесил, и мяч попал в голову Зобнину, игроки «Спартака» злились по этому поводу»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ интересуются аргентинским полузащитником
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ренан уже опытный»
Все новости
Рекомендуем