Агент: «Ренан уже опытный»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана оценил игру своего клиента на молодёжном чемпионате мира в составе сборной Бразилии.

Напомним, что в четвертьфинале турнира бразильцы уступили Израилю (2:3 дв) и покинули мундиаль. Сам Ренан в прошедшей встрече участия не принимал из-за дисквалификации.

«Он отлично справился. В матче с Израилем он не играл, и команда проиграла. Поможет ли опыт данных соревнований в основной сборной? Он уже опытный», — приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Ренан перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» 19-летний защитник успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.