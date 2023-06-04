Названы 11 лучших игроков 30-го тура РПЛ

Аналитики портала Whoscored сформировали символическую сборную 30-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера, который за матч с «Динамо» получил оценку 9,9. В прошедшей игре он забил гол и отдал ассист.

Полная версия символической сборной 30-го тура: Фролов («Крылья Советов»), Тикнизян («Локомотив»), Чистяков («Зенит»), Роша (ЦСКА), Эктов («Оренбург»), Стоцкий («Пари НН»), Вера («Оренбург»), Флорентин («Оренбург»), Зайнутдинов (ЦСКА), Чалов (ЦСКА), Олейников («Ахмат»).

Напомним, что чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».