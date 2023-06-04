Сенников дал оценку сезону «Локомотива»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в сезоне-2022/2023.

«Локомотив» выступил удовлетворительно, сумели подняться в первую восьмерку. Вторая часть чемпионата дала надежду на светлое будущее. Если бы чемпионат начался весной, то «Локо» был бы в лидерах РПЛ», - приводятся слова Сенникова на страницах «РБ Спорта».

В матче заключительного тура Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле принимал «Торпедо». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:1.

По итогам сезона москвичи набрали 45 баллов и заняли восьмое место в таблице.