Агент рассказал о травме форварда «Спартака» Бальде

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о травме своего клиента. Игрок получил повреждение в матче заключительного тура Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

«Ничего серьезного. У него шишка на ноге от подката. Обычное повреждение», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Матч в Самаре завершился поражением «Спартака» со счетом 0:1. По итогам сезона подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Бальде принял участие в 12 матчах РПЛ и отметился тремя забитыми мячами.