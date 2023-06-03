В «Аль-Файхе» отреагировали на новость об интересе к главному тренеру клуба со стороны «Динамо»

Президент арабского «Аль-Файха» Абдулла высказался об информации, что в услугах главного тренера клуба Вука Рашовича заинтересовано московское «Динамо».

«Динамо» начало переговоры с Вуком Рашовичем? Это неправда», - приводит слова Абдуллы Sport24.

Ранее сам сербский специалист отреагировал на эту новость.

Контракт Рашовича с «Аль-Файхой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее 50-летний наставник был помощником у бывшего главного тренера столичного клуба Славиши Йокановича в сербском «Партизане».

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в РПЛ.