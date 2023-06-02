В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе клуба к Осинькину

Александр Айбатов, который занимает пост генерального директора «Рубина», отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что казанский клуб рассматривает вариант с приглашением на тренерский мостик Игоря Осинькина, ныне работающего с «Крыльями Советов».

«Пять минут назад разговаривал с Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] по рабочим вопросам. Нам с ним на тот момент ничего не было известно о кандидатуре Игоря Осинькина на пост главного тренера «Рубина». Если честно, даже не читал об этом. Конечно, мы не ищем замену Рахимову», - высказался Айбатов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Рубин», напомним, уже обеспечил себе финиш на первой позиции в Первой лиге. Следующий сезон казанцы проведут в Премьер-лиге. Что касается «Крыльев Советов», то команда Игоря Осинькина в последнем туре топ-дивизиона будет вести борьбу за то, чтобы избежать участия в стыковых играх.