Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе клуба к Осинькину

02 Июня 2023 • 14:55 Комментировать

Александр Айбатов, который занимает пост генерального директора «Рубина», отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что казанский клуб рассматривает вариант с приглашением на тренерский мостик Игоря Осинькина, ныне работающего с «Крыльями Советов».

«Пять минут назад разговаривал с Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] по рабочим вопросам. Нам с ним на тот момент ничего не было известно о кандидатуре Игоря Осинькина на пост главного тренера «Рубина». Если честно, даже не читал об этом. Конечно, мы не ищем замену Рахимову», - высказался Айбатов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Рубин», напомним, уже обеспечил себе финиш на первой позиции в Первой лиге. Следующий сезон казанцы проведут в Премьер-лиге. Что касается «Крыльев Советов», то команда Игоря Осинькина в последнем туре топ-дивизиона будет вести борьбу за то, чтобы избежать участия в стыковых играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Игорь Осинькин Александр Айбатов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
15:08 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Литвинов — лучший молодой игрок «Спартака» в этом сезоне»
14:55 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе клуба к Осинькину
14:54 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о матчах 30-го тура РПЛ: «Хотелось бы, чтобы судейство было без сучка и задоринки»
14:44 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на слова Роши о провокациях Соболева
14:37 · Россия. Премьер-лига
Смородская отказалась выделять лучшего игрока сезона в РПЛ эксклюзив
14:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, от чего зависит результат матча «Крылья Советов» — «Спартак»
14:32 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» подтвердили, что Крал приостановил контракт
14:25 · Россия. Премьер-лига
Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» - у него есть 2 варианта в РПЛ
14:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Конец у чемпионата получился просто великолепным»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Крал перешёл в клуб Лиги чемпионов – его контракт принадлежит «Спартаку» официально
14:04 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Крылья Советов» достойны остаться в Премьер-лиге»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Скорее всего, этим летом Малком уедет в Европу»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, от чего зависит будущее Дзюбы
13:35 · Россия. Премьер-лига
Милоевич отказался от работы в «Динамо»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Роша: «Играть в ЦСКА - мечта многих бразильцев»
Все новости
Рекомендуем