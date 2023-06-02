Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» - у него есть 2 варианта в РПЛ

В летнее межсезонье Игорь Осинькин может покинуть должность главного тренера «Крыльев Советов». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в Самаре ищут нового рулевого для команды, будучи недовольными результатами.

По данным источника, вариант с приглашением Осинькина рассматривает вернувшийся в Премьер-лигу «Рубин». На днях агент тренера летал в Казань на переговоры.

В то же время Осинькин находится в шорт-листе «Динамо». Москвичи ищут тренера после расставания со Славишей Йокановичем.

В последнем туре чемпионата России «Крылья Советов» будут принимать «Спартак». Самарцы борются за то, чтобы избежать стыковых матчей.

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали: что будет решаться в последнем туре РПЛ