Ринат Билялетдинов дал совет «Спартаку» по Максименко

Российский специалист Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном уходе вратаря Александра Максименко из московского «Спартака».

«Селихов и Максименко - два стабильных вратаря, обойма красно-белых. Квалификация у Максименко есть необходимая, хотя решать руководству. Александр не заслуживает замены, он адекватный вратарь», - приводит слова специалиста Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 13 поединках за «красно-белых», в которых пропустил 13 голов. В пяти встречах Александр сохранил свои ворота в неприкосновенности.