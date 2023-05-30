Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о выступлении «Ростова» в Российской премьер-лиге.

- Как говорил Карпин, второе место для «Ростова» чудо. И я тоже так считаю. Уровень чемпионата, стечение обстоятельств, везение, и всё. Но потом «Ростов» начал валиться, и в игре с «Краснодаром» на него было смотреть страшно. Вроде бы они находят мотивацию, и в целом результат есть, а игры на самом деле никакой. Они сами понимают, и Карпин в первую очередь, что не заслуживают быть в призёрах, идти на втором или третьем месте. Их место по игре – пятое или, может быть, четвёртое. Но то, что они делают результат из ничего, тоже надо признать. Чья-то заслуга в этом есть: или коллектива, или тренера, или всех вместе. Я думаю, что так.