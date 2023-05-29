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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Черноморце» планируют поступательный выход в РПЛ

29 Мая 2023 • 21:12 Комментировать

Новороссийский черноморец стал одним из клубов-новичков Первой лиги в следующем сезоне. Один из учредителей клуба Сергей Шишкарёв рассказал о ближайших планах и перспективах команды.

«Задержаться в Первой лиге не является нашей целью, но и форсировать события мы не будем: планируем поступательно двигаться к РПЛ», - рассказал Шишкарёв ТАСС.

Напомним, что тренирует новороссийский клуб бывший футболист сборной России Константин Зырянов.

Как добавил Шишкарёв, грядущим летом состав команды претерпит сильные изменения, однако костяк команды останется прежним.

Любопытно, что в последний раз на данный момент «Черноморец» был участником второго по силе футбольного дивизиона России более 10 лет назад – в сезоне-2011/12.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Сергей Шишкарев
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