Губерниев – о возможной дуэли Дзюбы с Овечкиным: «Если они померяются чем-то ещё, может, и у Дзюбы будет перевес»

Известный российский хоккеист Александр Овечкин недавно высказался об Артёме Дзюбе из «Локомотива». Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким», когда Фёдор Смолов предложил хоккеисту потолкаться с форвардом «железнодорожников». Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кто бы выиграл в такой дуэли.

«В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то ещё, то, может, и у Дзюбы будет перевес», - сказал Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Нетрудно догадаться, что имел в виду Губерниев, но лучше не ворошить видеоархивы.