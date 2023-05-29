Без «Зенита»: названы 11 лучших игроков 29-го тура РПЛ

Аналитики портала Whoscored составили символическую сборную 29-го тура чемпионата России. Лучшими были признаны хавбек «Урала» Андрей Егорычев и форвард «Ростова» Егор Голенков. Оба игрока получили по 8,9 балла.
Полная версия символической сборной 29-го тура:
Вратарь: Селихов («Спартак», 7,3).
Защитники: Ненахов («Локомотив», 8,5), Александров («Пари НН», 8,5), Прохин («Ростов», 7,8), Тикнизян («Локомотив», 7,5).
Полузащитники: Егорычев («Урал», 8,9), Воробьёв («Оренбург», 8,3), Мишкич («Урал», 8,0), Юшин («Урал», 8,4).
Форварды: Голенков («Ростов», 8,9), Агаларов («Ахмат», 7,4).
Бан пользователя