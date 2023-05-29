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Хусаинов разобрал судейство в дерби «Динамо» - «Локомотив» эксклюзив

29 Мая 2023 • 11:26 Комментировать

Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного судьи матча «Динамо» - «Локомотив». Напомним, в поле встречу обслуживал Роман Сафьян.

«В эпизоде с назначением первого пенальти в ворота «Локо» рука Дзюбы пошла вперёд, увеличив зону обороны. В естественном положении рука идёт вверх, а тут она была выставлена в сторону. Это именно игра рукой, он препятствовал движению мяча.

В моменте, когда Смолов пробросил себе мяч на ход, защитник «Локо» стоял на месте, не мешал его движению. Смолов в том эпизоде прыгнул дельфинчиком и справедливо получил предупреждение за симуляцию.

В эпизоде с назначением второго пенальти в ворота «Локо» защитник «красно-зелёных» действовал безрассудно. Он нанёс удар по ногам соперника, это чистый пенальти», - сказал Хусаинов.

Напомним, матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Сергей Хусаинов
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