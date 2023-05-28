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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал победителя в дерби «Динамо» - «Локомотив»

28 Мая 2023 • 09:41 Комментировать

В рамках 29-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между московскими клубами «Динамо» и «Локомотив». Своим мнением по этой встрече поделился бывший защитник «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов.

«1:2. В дерби больше шансов на победу у гостей - после прихода Михаила Галактионова «Локо» преобразился и на сегодняшний день выглядит сильнее «бело-голубых», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Динамо» - «Локомотив» состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Александр Бубнов
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