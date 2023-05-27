Александр Рязанцев высказался о возможном возвращении в «Рубин»

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном возвращении в казанский «Рубин», который сегодня, 27 мая, гарантировал себе чемпионство в Первой лиге.

Футболист отметил, что ему не поступали предложения из казанского клуба, поэтому ему нечего комментировать.

«Не вижу смысла комментировать то, чего нет, фантазировать. От других команд предложений у меня на данный момент тоже нет», - приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

Напомним, что 36-летний футболист выступал за «Рубин» с 2006 по 2014 год, где он дважды становился победителем чемпионата России.