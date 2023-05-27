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Агент Барбоза считает невозможным переход Вендела в «Рому»

27 Мая 2023 • 18:09 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об информации, что бразильский полузащитник питерского «Зенита» Маркус Вендел в летнее трансферное окно может пополнить ряды «Ромы».

Агент считает Вендела интересным футболистом, но но верит, что он пополнит ряды итальянского клуба.

«Это невозможно. Они не будут платить за него 20 млн евро. Думаю, «Рома» найдет подходящего футболиста и в Европе», - приводит слова Барбоза «РБ Спорт».

Контракт Вендела с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Зенит Паулу Барбоза Маркус Вендел
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