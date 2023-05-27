Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА.

- ЦСКА – фаворит матча с «Краснодаром»?

- Если на бумаге, то чуть-чуть. Однако «Краснодар» будет играть дома при своих болельщиках. Я думаю, это нивелирует небольшое предпочтение в пользу «армейцев». Конечно, ЦСКА борется за вторую строчку, поэтому мотивация у команды хорошая. Но и «Краснодар» хочет на фоне «армейцев» себя показать, будет стремиться к победе. Я ожидаю хорошую игру с моментами и голами. Мои симпатии будут на стороне «Краснодара», естественно.

- У ЦСКА лучше шансы на второе место, чем у «Спартака»?

- Так рано говорить. Если ЦСКА сейчас потеряет очки, а «Спартак» выиграет, то они поменяются местами, и уже «Спартак» будет ближе к серебру.

- После поражения от «Спартака» футболисты ЦСКА будет иметь дополнительную мотивацию?

- Насколько я понял по высказываниям в прессе, в ЦСКА винят арбитра того дерби. Поэтому я не говорил бы, что «армейцы» хотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Настрой у них будет как на очередную игру с сильным соперником в борьбе за серебро. Вот если бы они проиграли какому-нибудь аутсайдеру, тогда да, была бы теперь у них мотивация доказать, что то была случайность. А со «Спартаком» была игра как бы равных соперников, в которой «армейцы» уступили.

Матч «Краснодар» – ЦСКА начнётся сегодня, 27 мая, в 20:00 по московскому времени.