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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спорные судейские решения: удалить нельзя помиловать

27 Мая 2023 • 08:29 Комментировать

Знаковая концовка в поединке между столичными коллективами «Спартаком» и ЦСКА, связанная с красной карточкой, показанной Виллиану Роше на 65-й минуте встречи главным судьёй Сергеем Карасёвым, и последующая её отмена Экспертно-судейской комиссией Российского футбольного союза (ЭСК РФС) наделали немало шума. Произошёл очередной инцидент, когда судейские решения отменялись или принимались решения, противоположные тем, что первоначально были вынесены по ходу поединка.

Судью даже не позвали смотреть момент

Весной прошлого года по ходу встречи «Краснодар» – «Динамо» игрок «Краснодара» Черников прихватил за майку игрока «Динамо» Смолова в собственной штрафной площади. Арбитр ВАР той встречи Артём Любимов сам изменил решение Алексея Сухого назначить штрафной. Причём по ходу матча судью в поле даже не позвали смотреть момент на видеопросмотре. Подобное может быть, когда эксперты системы ВАР смотрят момент на предмет офсайда по линиям – был футболист вне игры или нет. Данный эпизод был более многогранным, и уже члены экспертно-судейской комиссии РФС отметили, что нужно судьям по ходу встречи более взвешенно подходить к применению системы ВАР. Отмечалось, что в действиях Смолова просматривался элемент симуляции. Итог ситуации: судья в поле (Сухой) и арбитр ВАР (Любимов) были отстранены до конца сезона, а это почти треть чемпионата.

Карасёв вернул долг «Спартаку»

21 мая в матче «Спартак» – ЦСКА главный судья встречи, один их лучших арбитров России Сергей Карасёв, в какой-то степени вернул «долг», показав красную карточку армейцу Виллиану Роше. Дело в том, что в апреле прошлого года он по ходу, а точнее – на 24-й минуте встречи 23-го тура сезона РПЛ – 2021/22 «Локомотив» – «Спартак» должен был удалить железнодорожника Бека-Бека после контакта и нарушения правил на Мартинсе. Действия игрока «Локомотива» угрожали безопасности соперника. Арбитр ВАР Павел Шадыханов не стал менять первоначальное решение опытного судьи в поле Сергея Карасёва и также допустил серьёзную ошибку. По решению ЭСК РФС Карасёв был отстранён от работы в качестве судьи на один тур, Шадыханов – на два тура.

Мешков сыграл за «Ростов»

По ходу встречи «Ростов» – «Спартак», состоявшейся в апреле 2022 года и завершившейся победой ростовчан 3:2, не был засчитан гол спартаковца Михаила Игнатова на 52-й минуте встречи. Перед пасом Зелимхана Бакаева был роковой эпизод в центре поля, когда Игнатова явно толкнули в спину. Мяч попал в руку спартаковца, после чего разогналась голевая атака «Спартака». Арбитры на ВАР посоветовали пересмотреть эпизод, и Мешков отменил гол. Мяч в руку Игнатова действительно попал, но, с другой стороны, это произошло из-за фола на игроке. После этого работа судьи Виталия Мешкова в РПЛ не была рассмотрена.

Англичане обязаны Бахрамову

На чемпионатах мира наиболее знаковым был случай в финале мундиаля 1966 года, когда судья на линии Тофик Бахрамов из Баку засчитал взятие ворот в компенсированное время при счёте 2:2 после удара Джеффри Херста в противостоянии родоначальников футбола со сборной ФРГ, который стал золотым и принёс единственную победу англичанам в первенствах мира. Тогда ВАР ещё и не прогнозировался в силу технических возможностей, что  сыграло в пользу потомков Ньютона и Дарвина.

Фредриксон всё видел

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Ещё один эпизод случился в 1990 году на чемпионате мира в Италии. После подачи углового в игре сборных Аргентины и СССР шведский арбитр Эрик Фредриксон (наделавший немало шума за 4 года до этого в игре 1/8 финала сборных Бельгии и СССР, когда засчитал два мяча из положения «вне игры» бельгийцам), на этот раз находящийся в пяти метрах от эпизода, «не увидел», что Диего Марадона не просто сыграл рукой, а выбил ею мяч с линии ворот. Однако матч продолжился как ни в чём не бывало, а счёт на тот момент ещё не был открыт.

По ходу матчей нередко возникают неоднозначные или же, напротив, порой вполне объяснимые, но явно сомнительные ситуации. Вот только вердикт, вынесенный высшим «судом», бывает разным.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Диего Марадона Сергей Карасёв Джефф Херст Александр Соболев Виллиан Роша
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