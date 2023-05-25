Агент Вендела отреагировал на интерес «Ромы»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, высказался об интересе к футболисту со стороны «Ромы».

«Вендел очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается рынок, появляются новости о лучших игроках. И Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождем», - приводятся слова агента на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Вендел защищает цвета петербургского коллектива с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний южноамериканец провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативным передачами.