Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение российского полузащитника белградской «Црвены Звезды» Егора Пруцева получить сербское гражданство.

- Как относитесь к решению Пруцева?

- В Белграде живет, насколько я знаю, Армен Захарян, блестящий литературовед, ведущий канала «Артём и Федор». Рекомендую. Он мне очень интересен, а Егор Пруцев и его сербское гражданство мне абсолютно безразличны.

Егор Пруцев перешёл в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах и отдал одну голевую передачу.