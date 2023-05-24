Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-генсек РФС Воробьёв: «Егор Пруцев и его сербское гражданство мне абсолютно безразличны» эксклюзив

24 Мая 2023 • 13:20 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение российского полузащитника белградской «Црвены Звезды» Егора Пруцева получить сербское гражданство.

- Как относитесь к решению Пруцева?

- В Белграде живет, насколько я знаю, Армен Захарян, блестящий литературовед, ведущий канала «Артём и Федор». Рекомендую. Он мне очень интересен, а Егор Пруцев и его сербское гражданство мне абсолютно безразличны.

Егор Пруцев перешёл в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах и отдал одну голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Анатолий Воробьёв Егор Пруцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
14:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не уверен, что Джорджевич сможет сыграть в оставшихся матчах»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Видимо, в ФИФА переосмысливают отношение к российскому футболу» эксклюзив
14:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «То, что сделал Соболев — безобразие»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о травле Соболева: «У людей не всё в порядке с головой»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался насчёт информации о желании Изидора покинуть «Локомотив»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Николич подходящая кандидатура для «Динамо»
13:23 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Ломовицкий останется в «Рубине»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Ларин может заниматься футбольной деятельностью после освобождения из тюрьмы
13:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-генсек РФС Воробьёв: «Егор Пруцев и его сербское гражданство мне абсолютно безразличны» эксклюзив
13:11 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Нельзя сказать, что «Зенит» — недосягаемый уровень для «Локомотива»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, что ему не понравилось в дерби «Спартак» - ЦСКА
13:02 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин - о матче со «Спартаком»: «Пари НН» приедет за победой»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Соболев - футболист для медийной лиги»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Баринов в среду продлит контракт с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем