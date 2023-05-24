Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно досрочного отъезда иностранных игроков «сине-бело-голубых».

- Как вы относитесь к решению Малкома, Вендела и Клаудиньо до окончания чемпионата уехать из России?

- Всё-таки клуб стал чемпионом, город доволен, здесь праздник. Мы все хотели видеть Малкома лучшим бомбардиром и ждали, что он побьёт рекорд Веретенникова. Понятно, что на первый план вышло рождение сына. Клуб правильно сделал, что отпустил его к семье. Не вижу смысла держать его, Вендела и Клаудиньо до конца. Мы говорили, что команда должна помочь Малкому побить рекорд Веретенникова. В последних играх должны себя проявить молодые ребята - те же Козлов и Барановский. Думаю, что Семак даст шанс молодым ребятам, да и не только им, а ещё Сутормину, Ерохину и остальным. Раз в последних матчах не примет участие Малком, то смысла в нахождении в команде именно в этот момент Клаудиньо и Вендела тоже нет. Думаю, что на матч с «Сочи» команда поедет полурезервным составом. Наверное, клуб считает, что эти игроки имеют право на пару недель пораньше уехать домой.

- Вам будет досадно, если Промес догонит Малкома по числу голов за сезон? Пока у них разница в три мяча.

- Малком и Промес - интересное противостояние. Думаю, что Промес забьёт в оставшихся двух турах, он сейчас в хорошей форме. Голландец сам решает свои задачи. Очень интересно, сможет ли Промес догнать Малкома в этой борьбе. Малком и Промес - два лучших футболиста РПЛ. Оба проводят сезон на высоком уровне.

- Всё-таки кто из них сильнее?

- Оба хороши, но на чаше весов стоит бомбардирская гонка. Кто победит в ней, тот и будет лучшим. Оба достойны, но Малком принёс клубу чемпионство, так что я выберу его. Это весомый аргумент для меня.