Малком или Промес: Мостовой выбрал лучшего игрока РПЛ

Экс-игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим футболистом нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Премия Winline Герои РПЛ хорошая идея. Выбирают лучших футбольных людей сезона все, кому не лень. У меня было два претендента на номинацию лучшего игрока - это Малком и Промес, сейчас это, однозначно, бразилец», - приводит слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что Малком вместе с «Зенитом» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний бразилец сыграл 27 поединков, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.