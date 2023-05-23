Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком или Промес: Мостовой выбрал лучшего игрока РПЛ

23 Мая 2023 • 12:46 Комментировать

Экс-игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим футболистом нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Премия Winline Герои РПЛ хорошая идея. Выбирают лучших футбольных людей сезона все, кому не лень. У меня было два претендента на номинацию лучшего игрока - это Малком и Промес, сейчас это, однозначно, бразилец», - приводит слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что Малком вместе с «Зенитом» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний бразилец сыграл 27 поединков, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Малком Филипе Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову
13:38 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Вагнер Лав был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из момента, у Промеса такого пока нет» эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что победа над ЦСКА продлевает жизнь тренеру в «Спартаке»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о пенальти в ворота ЦСКА: «Для «армейцев» это был несчастный случай»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева объяснила срыв форварда «Спартака» в дерби с ЦСКА
13:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о пенальти в дерби: Мозес — первый на мяче, Мендес попадает ему в ногу, какие вопросы?
13:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ
13:07 · Россия. Премьер-лига
Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о назначении Шпилевского
12:58 · Россия. Премьер-лига
Боков сравнил Акинфеева с Буффоном
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил уход Вендела из «Зенита»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Малком или Промес: Мостовой выбрал лучшего игрока РПЛ
Все новости
Рекомендуем