Промес – легенда и лучший бомбардир «Спартака» в чемпионате России

«Дерби всея Руси» стало главным событием в российском футбольном мире в минувшие выходные. Незабитый пенальти, красные карточки, голы – всё вместила в себя эта встреча. Стала она знаковой и для новой легенды «красно-белых» Квинси Промеса. Два забитых мяча позволили нидерландскому игроку стать лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России. Промес обогнал другую легенду москвичей – Егора Титова, который забил 86 мячей за 324 игры. У Квинси на сегодня 88 голов в 173 матчах, и, похоже, на этом он не остановится.

В чемпионате России

На сегодняшний день список первых десяти лучших голеадоров «Спартака» в чемпионате России выглядит следующим образом:

Квинси Промес (Нидерланды) – 88 голов, 173 игры

Егор Титов (Россия) – 86 голов, 324 игры

Роман Павлюченко (Россия) – 69 голов, 141 игра

Андрей Тихонов (Россия) – 68 голов, 192 игры

Веллитон (Бразилия) – 57 голов, 104 игры

Владимир Бесчастных (Россия) – 56 голов, 104 игры

Илья Цымбаларь (Россия) – 42 гола, 146 игр

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Александр Ширко (Россия) – 40 голов, 128 игр

Александр Соболев (Россия) – 38 голов, 85 игр

Валерий Кечинов (Россия) – 35 голов, 112 игр

Из действующих игроков в этот список входят только 31-летний Промес и 26-летний Соболев, который является единственным игроком из этого списка, сыгравшим менее ста матчей. Но какие его годы! Если с поведением на поле всё будет в порядке, то у Александра есть хороший шанс подняться в списке лучших голеадоров «красно-белых» в чемпионате России на более высокие места.

Промес

Забив два гола в матче против ЦСКА, Квинси «пробил» своеобразный потолок для себя. За семь прошлых сезонов в чемпионате России нидерландский полузащитник не забивал более восемнадцати мячей за сезон. Случилось это в победном сезоне-2015/16. Отметим, что при выступлениях за «Твенте», «Гоу Эхед Иглз», «Севилью» и «Аякс» Промес ни разу не забивал и пятнадцати мячей в чемпионате. «Спартак» – его команда, а он – её легенда? Вероятно, в этом сезоне результат у Промеса мог быть и лучше, но три пропущенные игры по причине травмы внесли коррективы. С другой стороны, у Квинси есть шанс забить в ворота «Пари НН» и «Крыльев Советов» и принести серебряные медали «Спартаку», а себе звание лучшего бомбардира чемпионата России.

В истории «Спартака»

У Квинси Промеса есть все шансы на то, чтобы максимально приблизиться к лучшему бомбардиру в истории «Спартака» Никите Симоняну. На сегодняшний день этот список выглядит следующим образом:

Никита Симонян – 160 голов, 245 матчей

Сергей Родионов – 153 гола, 384 матча

Галимзян Хусаинов – 129 голов, 408 матчей

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Фёдор Черенков – 121 гол, 494 матча

Юрий Гаврилов – 115 голов, 347матчей

Со своими 106 мячами Промес в этом списке делит шестую позицию с Егором Титовым. Если бы «Спартак», как и другие команды России, имел возможность сыграть в Еврокубках, то отыграть отставание в 54 гола нидерландский футболист мог бы за три-четыре сезона, что вполне реально, учитывая возраст Промеса. Из действующих футболистов в этом списке кроме Промеса фигурирует только Александр Соболев (48 мячей, 27-е место). ШамарНиколсон и его 12 голов в 42 матчах позволяют ему занимать 107-ю позицию.

Похоже, что в предстоящие годы мы получаем не только гонку бомбардиров в НХЛ, где Овечкин гонится за «вечным рекордом» Грецки. У «Спартака» будет своя интересная история, которая наверняка мотивирует Промеса на новые достижения.

Константин Лицин