Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе

21 Мая 2023 • 21:58 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Ариса», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, в нынешнем сезоне чемпионата Кипра.

Экс-игрок сборной России отметил, что редко российские футболисты становятся чемпионами в других странах, и надеется, что форвард вернётся в «Фиорентину», ведь после того, как он стал чемпионом, на него должны обратить внимание.

«Нужно ли Кокорину вернуться в Россию? Нет. Даже Кипр лучше. Они в Лиге чемпионов играют. «Фиорентина» играет в Лиге Европы. А наши клубы где играют? С таким положением я считаю, что лучше остаться в Европе», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, а его соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до конца следующего сезона. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.60 3.70 2.60
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
3
0
2.60 3.65 2.60
Видео
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
22:56 · Кубок России
Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России
22:05 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв высказался о московском дерби 2
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
21:45 · Россия. Премьер-лига
Карпин подвёл итоги матча против «Краснодара» 1
21:42 · Россия. Премьер-лига
Комличенко досрочно закончил сезон
21:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Дерби «Спартака» и ЦСКА получилось жарким
21:33 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Сергачёв - о прошедшем дерби: «Если бы в футболе были разрешены драки, как в хоккее, футболисты тоже бы дрались»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Шансы «Спартака» на серебро возросли, но последние игры будут тяжелейшими
21:20 · Россия. Премьер-лига
Роша назвал Соболева «клоуном» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» проявил характер в дерби с ЦСКА»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Карасёв не должен был удалять Соболева
20:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев - о Заболотном: Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше
20:55 · Россия. Премьер-лига
Гришин: ЦСКА должен выиграть два матча и не смотреть на соперников
20:48 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Соболева высказался о поведении форварда в матче против ЦСКА
20:48 · Россия. Премьер-лига
Гришин: Карасёв мог не удалять Рошу, а Соболева отстранят на два матча
Все новости
Рекомендуем