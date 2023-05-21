Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Ариса», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, в нынешнем сезоне чемпионата Кипра.

Экс-игрок сборной России отметил, что редко российские футболисты становятся чемпионами в других странах, и надеется, что форвард вернётся в «Фиорентину», ведь после того, как он стал чемпионом, на него должны обратить внимание.

«Нужно ли Кокорину вернуться в Россию? Нет. Даже Кипр лучше. Они в Лиге чемпионов играют. «Фиорентина» играет в Лиге Европы. А наши клубы где играют? С таким положением я считаю, что лучше остаться в Европе», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, а его соглашение с «Фиорентиной» рассчитано до конца следующего сезона.