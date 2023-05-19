Агент Барбоза сообщил, что за Ренаном будут следить ведущие клубы мира

Известный португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что на грядущем молодёжном чемпионате мира ведущие клубы будут следить за игрой защитника «Зенита» Роберта Ренана, который на этом турнире представит сборную Бразилии.

«Есть много футболистов, за которыми следят множество команд. На ЧМ будут скауты со всех стран мира. Конечно, они будут следить и за Ренаном», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днём».

Напомним, чемпионат мира пройдёт в период с 20 мая по 11 июня в Аргентине.

В текущем сезоне 19-летний Ренан провёл за «Зенит» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.