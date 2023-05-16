Валерий Овчинников: «Игра со сборной Камеруна вместо азиатского турнира – не понимаю этого»

Российский тренер Валерий Овчинников порассуждал о возможном третьем товарищеском матче сборной России за 2023 год – игре против сборной Камеруна.

«Игра со сборной Камеруна вместо азиатского турнира – не понимаю этого. Полагаю, стоило сыграть в Азии. С другой стороны, его надо было бы обязательно выигрывать, но в этом никакой уверенности не было», - заявил Овчинников «РБ Спорт».

Что касается матча с камерунцами, то его приблизительная дата – это 15 июня. В это же время должен был проходить чемпионат, организованный ЦАФА, на который сборная России ехать отказалась.