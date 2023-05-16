Хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев хочет получить сербское гражданство

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, ответил на вопрос о возможном получении игроком сербского гражданства.

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров», — заявил Пруцев-старший Sport24.

Отец футболиста добавил, что сейчас хавбек не думает о возможном выступлении за сборную России или за сборную Сербии, на данный момент он хочет закрепиться в основном составе «Црвены».

В текущем сезоне 20-летний Пруцев принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.