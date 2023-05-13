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«Сан-Паулу»: «Больше никак не связаны с Педриньо»

13 Мая 2023 • 11:40 Комментировать

Нападающий Педриньо, которого обвинили в домашнем насилии, больше никак не связан с «Сан-Паулу». Об этом рассказал исполнительный директор бразильского клуба Руй Кошта.

«В данный момент внутренним урегулированием этого вопроса занимается «Локомотив». Спортсмен больше никаким образом не связан с «Сан-Паулу», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сан-Паулу» арендовал форварда у московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно, однако недавно бразильская сторона расторгла соглашение с футболистом.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педриньо провел десять матчей, записав на свой счет три забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сан-Паулу Педриньо
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