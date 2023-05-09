Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника «бело-голубых».

- Как смотрите на то, что Кержаков большую часть карьеры в «Зените»?

- Он и в «Динамо» играл, но недолго, всего два сезона. Я не верю, что он действительно может возглавить московский клуб. Надо отдать предпочтение более опытному специалисту. Тем более в команду может вернуться Шварц, но он провалился в Германии, так что в Европе его сейчас вряд ли кто-то возьмёт, а здесь он боролся за чемпионство. Думаю, что команду возглавит иностранец, раз уже спортивный директор иностранец. Бувачу будет проще работать со своим.