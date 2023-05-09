Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Не верю, что Кержаков может возглавить «Динамо» эксклюзив

09 Мая 2023 • 13:35 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Ахмат
13.05 18:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о потенциальном назначении бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова на пост наставника «бело-голубых».

- Как смотрите на то, что Кержаков большую часть карьеры в «Зените»?

- Он и в «Динамо»  играл, но недолго, всего два сезона. Я не верю, что он действительно может возглавить московский клуб. Надо отдать предпочтение более опытному специалисту. Тем более в команду может вернуться Шварц, но он провалился в Германии, так что в Европе его сейчас вряд ли кто-то возьмёт, а здесь он боролся за чемпионство. Думаю, что команду возглавит иностранец, раз уже спортивный директор иностранец. Бувачу будет проще работать со своим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Кержаков Алексей Петрушин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Валерий Валерий
09 Мая 2023 в 14:18
Надо доверится Кержачу, он молод и талантлив, играл много на высоком уровне, и в России и в Испании не сдулся, лучше своего тренера воспитать, чем очередного ноу нейм иностранца, или какого нибудь старикана кочующего из одного клуба РПЛ в другой не давай не там не там результатов.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
14:34 · Россия. Премьер-лига
Кучаев назвал топ-клуб Европы, за который хотел бы играть
14:22 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме прокомментировали миллионные премии для игроков «Зенита»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев назвал самый важный гол в карьере
14:00 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Будет суперкруто, если Фернандес вернётся в ЦСКА»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Масалитин раскрыл фактор успеха «Зенита»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Николич не вернётся в РПЛ - названа причина
13:09 · Россия. Премьер-лига
Кучаев — о Хвиче: «Как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Не страшно, если «Спартак» не попадёт в тройку»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Спартак» — конкурент «Зениту»
12:47 · Россия. Премьер-лига
В Испании оценили вероятность ухода Малкома из «Зенита»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Салихова - Егорову: «Сексист в вечном поиске мозга» 2
12:32 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Личка может возглавить «Динамо» эксклюзив
12:28 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Зенита» Сергеев назвал лучшего футболиста и тренера РПЛ
12:18 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Малком ещё поиграет два-три года и обгонит Промеса по голам в РПЛ»
11:58 · Россия. Первая лига
Самошников: «Никак не могу оценить назначение Рахимова»
Все новости
Рекомендуем