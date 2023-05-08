Андрей Мостовой: «Семак близок к тому, чтобы ему поставили памятник»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, заслужил ли главный тренер команды Сергей Семак памятник за пять подряд чемпионских титулов в Премьер-лиге.

«Памятник Семаку? Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом», - передает слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с конца мая 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между 47-летним специалистом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.

После вчерашней победы над «Спартаком» (3:2) «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул.