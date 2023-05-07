Вингер «Ахмата» Карапузов: Думаем о призовой тройке

Нападающий «Ахмата» Владислав Карапузов оценил положение команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Какие шансы подняться выше пятого места? Мы движемся от матча к матчу и хотим занять место как можно выше. Лучшее место «Ахмата», насколько знаю, пятое. И было бы хорошо как минимум повторить результат», — цитирует Карапузова Sport24.

При этом игрок отметил, что у «Ахмата» пределов нет, поэтому команда задумывается и о призовой тройке, но, конечно, будет тяжело это реализовать.

В нынешнем сезоне 23-летний Карапузов принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две голевые передачи.