Кержаков объяснил, почему не получил вызов в сборную России

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поведал о том, почему не получил вызов в сборную России на последние товарищеские поединки.

«Кафанов сказал: «Очень тяжело тебя вызвать, потому что у тебя работы нет практически. Поэтому не обессудь». Я проведу работу с защитниками. Скажу, чтобы побольше давали бить по воротам», - передает слова голкипера «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кержаков провел 21 матч, в которых пропустил 11 мячей. В 11 поединках 36-летний голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

После 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ростов» на девять баллов.