Элио Мартинес, представитель защитника португальского клуба «Визела» Кики, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу слухов, которые связывают игрока с «Уралом».

«Это правда, Кики получал предложение от «Урала» в январе, но соглашения между клубами достигнуто не было, и переход не случился. На данный момент он сосредоточен на игре за «Визелу», а своё будущее определит в конце сезона», - сказал Мартинес.

28-летнего Кики специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 600 тысяч евро.

Добавим, что «Урал» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.