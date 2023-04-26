7 россиян попали в список самых перспективных футболистов

Специалисты из CIES Football Observatory опубликовали очередной интересный материал. На этот раз они составили рейтинг из 200 самых перспективных футболистов (до 20 лет) в лучших 75 лигах мира. При этом эксперты взяли по 20 игроков из 10 рассматриваемых игровых позиций. В основу рейтинга вошёл так называемый накопленный капитал с учётом игровых минут и показателей за последние 365 дней.

В топ-3 вошли Гави из «Барселоны», Джуд Беллингем из «Боруссии», Маркос Леонардо из «Сантоса» и Антониу Силва из «Бенфики» (последние два игрока разделили третье место).

В разбивке по разным позициям оказалось семь россиян: вратари Даниил Худяков и Владислав Тороп, защитники Виктор Мелёхин и Андрей Лангович, а также полузащитники Арсен Захарян, Александр Коваленко и Сергей Пиняев.