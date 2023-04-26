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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

7 россиян попали в список самых перспективных футболистов

26 Апреля 2023 • 20:27 Комментировать (3)

Специалисты из CIES Football Observatory опубликовали очередной интересный материал. На этот раз они составили рейтинг из 200 самых перспективных футболистов (до 20 лет) в лучших 75 лигах мира. При этом эксперты взяли по 20 игроков из 10 рассматриваемых игровых позиций. В основу рейтинга вошёл так называемый накопленный капитал с учётом игровых минут и показателей за последние 365 дней.

В топ-3 вошли Гави из «Барселоны», Джуд Беллингем из «Боруссии», Маркос Леонардо из «Сантоса» и Антониу Силва из «Бенфики» (последние два игрока разделили третье место).

В разбивке по разным позициям оказалось семь россиян: вратари Даниил Худяков и Владислав Тороп, защитники Виктор Мелёхин и Андрей Лангович, а также полузащитники Арсен Захарян, Александр Коваленко и Сергей Пиняев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Ростов Динамо Москва Сергей Пиняев Владислав Тороп Арсен Захарян Даниил Худяков Александр Коваленко Андрей Лангович Виктор Мелехин
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Комментарии (3)
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Piter_Land
26 Апреля 2023 в 21:58
Пиняев реально хорош и перспективен
Ando Loko
26 Апреля 2023 в 20:54
Ну, в нынешнем Локо теперь Худяков играть будет мало.
giras
26 Апреля 2023 в 20:46
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