Вальбуэна: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у Кокорина»

Французский полузащитник Матьё Вальбуэна, поигравший в Российской премьер-лиге за московское «Динамо», ответил нападающему Александру Кокорину. Ранее россиянин усомнился в игровых качествах хавбека.

«Кокорин может говорить все, что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Мой уровень футбола в 10 раз лучше, чем у него!» - передает слова Вальбуэна издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что француз выступал за «Динамо» вместе с Кокориным с 2014 по 2015 год. Полузащитник принял участие в 40 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и 17 голевыми передачами.