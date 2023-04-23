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Главчич - о победе над «Торпедо»: «Это был матч за шесть очков»

23 Апреля 2023 • 09:05 Комментировать

Хавбек подмосковных «Химок» Неманья Главчич высказался касательно победы над столичным «Торпедо» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Для нас самое главное, что мы победили. Нам была нужна эта победа. Мы хотим подниматься выше. Это только один шаг. Хотим стараться еще лучше. Конечно, это была игра за шесть очков!» - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

После 24 туров Российской премьер-лиги подмосковная команда набрала 17 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Что касается «Торпедо», то «автозаводцы» идут на последней строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Неманья Главчич
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