В главных слухах недели вы узнаете, почему Криштиану Роналду хотят депортировать из Саудовской Аравии, кого выбрал «Челси» на должность главного тренера, и какое ключевое решение по своему будущему принял Гарри Кейн. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду хотят депортировать

Криштиану Роналду оказался под ударом. После поражения от «Аль-Хиляля» звёздный форвард «Аль-Насра» схватился за область между ног и посмотрел в сторону фанатов команды-соперника, когда те скандировали фамилию Лионеля Месси. В Саудовской Аравии достаточно болезненно отреагировали на этот жест Роналду, особенно с учётом священного для мусульман месяца Рамадана. Дошло до призывов выгнать португальца из страны с позором. Один из местных адвокатов даже публично заявил о намерении подать запрос на арест и депортацию Криштиану из Саудовской Аравии. Есть информация, что на отъезд Роналду надеялись и другие влиятельные лица в стране.

Судя по всему, Роналду до каких-то серьёзных мер дело всё-таки не дойдёт. В «Аль-Насре» заявили, что португалец просто держался за область, куда во время матча он получил болезненный удар. Доказать обратное вряд ли возможно.

Карпин может вернуться в «Спартак»

«Спартак» весной разочаровывает своих болельщиков. Многие из них надеялись на то, что команда сможет навязать борьбу «Зениту» в РПЛ, но нет. Более того, «красно-белые» провалились в Кубке России, вылетев из турнира после поражения от скромного «Акрона». Ходят слухи, что ближайшим летом «Спартак» может снова сменить тренера. Поговаривают, что в случае расставания с Гильермо Абаскалем приоритетным кандидатом для «красно-белых» будет Валерий Карпин. Ранее он уже работал в «Спартаке», причём не только тренером. Сейчас Карпин показывает хорошие результаты в «Ростове» - команда занимает второе место.

«Челси» выбрал нового тренера

«Челси» продолжает работать над поиском нового главного тренера для команды. Если неделю назад всё указывало на то, что команду примет Луис Энрике, то теперь фаворитом считается Юлиан Нагельсманн. Молодой немецкий специалист, который недавно был уволен из «Баварии», якобы произвёл очень сильное впечатление на руководителей «Челси». А вот Луис Энрике оттолкнул клуб от себя своими несколькими требованиями, суть которых пресса не раскрывает.

Владелец «Челси» шокировал команду, приведя Мудрика

И ещё немного о «Челси». На днях просочилась информация о том, как в январе владелец лондонского клуба Тодд Бёли шокировал команду. Сообщается, что перед матчем против «Кристал Пэлас» Бёли привёл в раздевалку Михаила Мудрика и его представителей. В футбольном мире такие действия не приветствуются, ведь раздевалка – это святая святых. Футболисты «Челси» тогда якобы так и не поняли, для чего Бёли пустил в раздевалку новичка, которого представили болельщикам как раз в перерыве матча.

Месси всё ближе к «Барселоне»

Лионель Месси остаётся одним из главных героев футбольных слухов. За последнюю неделю в прессе почти не появлялось информации о том, что Месси может остаться в «ПСЖ». Зато информации о возможном возвращении аргентинца в «Барселону» было предостаточно. Ходят слухи, что в каталонском клубе с каждым днём растёт уверенность в том, что вскоре Лео снова примерит на себе футболку «сине-гранатовых». Поговаривают, что Месси даже уже сообщил нескольким бывшим одноклубникам о намерении вернуться на «Камп Ноу». Хави якобы тоже ждёт Лео в своей команде.

Теперь всё зависит исключительно от финансовой составляющей. «Барселона» якобы уже составила план, который включает в себя продажи двух статусных футболистов и сокращение зарплатной ведомости. Будем следить за этой историей дальше.

Кейн принял ключевое решение в своей карьере

Гарри Кейн мечтает о трофеях, поэтому он наверняка хочет уйти из «Тоттенхэма» ближайшим летом. Слухи продолжают связывать звёздного форварда с «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Баварией» и «ПСЖ». Поговаривают, что для Кейна приоритетным вариантом может быть продолжение выступлений в Англии. Дело в желании форварда побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ (сейчас у него 206 голов против 260 у Ширера). Таким образом, для Гарри может быть интересен вариант с «МЮ», однако «Тоттенхэм» вроде бы не хочет отпускать своего лидера на «Олд Траффорд».

Слухи собирал Александр Тихий.