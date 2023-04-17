Мелёхин: «Не скажу, что «Зенит» сильно удивил»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о вчерашней встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«В целом тяжелый матч. Я бы не сказал, что соперник сильно удивил. Да, создавали моменты, быстро переходили. Чемпионская гонка продолжается? Пока есть теоретические шансы, да», - передает слова Мелёхина издание «РБ Спорт».

Поединок состоялся на стадионе в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 0:0. После 23 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 55 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. В свою очередь «Ростов» с 46 очками занимает второе место.