Комличенко: «Ростов» пытался остановить «Зенит»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался относительно ничейного результата в поединке против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы старались остановить «Зенит», пытались. Как настраивались на игру? Да как обычно, хотели порадовать болельщиков. Порадовало, что сегодня их побольше было. Наверное, тысяч 10», - передает слова Комличенко издание «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака с 55 баллами уверенно лидируют.