Игнатов назвал задачу «Спартака» в оставшихся матчах

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов дал комментарий в преддверии поединка 23-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Торпедо».

«У нас задача - выходить на каждый матч и побеждать. Неважно, какой соперник. Главное, показать себя с лучшей стороны. Тяжело сказать, почему у нас такой неудачный отрезок весной в плане результатов», - передают «Известия» слова футболиста.

Поединок между «Торпедо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, а «автозаводцы» находятся в числе аутсайдеров.