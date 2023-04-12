В «Оренбурге» высказались об информации, что клуб может продать Веру в «Зенит»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о новости, что клуб может продать 25-летнего аргентинского центрального полузащитника Лукаса Вера в питерский «Зенит» в ближайшее трансферное окно.

«Не могу подтвердить эту информацию. Это неправда», - приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Вера подписал контракт с «Оренбургом», который рассчитан до 30 июня 2024 года, прошлым летом. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами партнерам по команде.