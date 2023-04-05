По завершению нынешнего сезона покинуть «Сочи» рассчитывает полузащитник Викторьен Ангбан. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В «Сочи» Ангбан оказался летом 2021 года после перехода из «Метца». С тех пор ивуариец провёл за «барсов» 35 матчей, в которых забил один гол.

В последний раз Викторьен Ангбан играл за «Сочи» в августе прошлого года. С тех пор футболист восстанавливается после серьёзной травмы колена.

«Сочи» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 9 апреля – против «Крыльев Советов» на своём поле.