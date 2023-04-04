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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил о продлении контракта с Караваевым официально

04 Апреля 2023 • 17:07 Комментировать

«Зенит» официально объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым. 27-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на три последующих сезона. В нём прописана опция возможного продления ещё на один год.

Караваев перебрался в «Зенит» в начале осени 2019 года из «Витесса». С тех пор защитник провёл за «сине-бело-голубых» 108 официальных матчей, в которых забил четыре гола.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 9 апреля – против «Локомотива» на выезде. На текущий момент питерцы уверенно лидируют в Премьер-лиге, опережая второй «Ростов» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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