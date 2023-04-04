Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины неудачной серии московского «Спартака» в последнее время.

- Когда «Спартак» выигрывал предсезонный турнир Winline Зимний Кубок РПЛ, я со многими коллегами обсуждал, насколько крепкий фундамент был заложен у команды и не рано ли его закончили создавать. Потому что спартаковцы где-то сбросили нагрузки и готовились к этому турниру в облегчённом режиме. В результате выглядели феерично и гораздо свежее конкурентов – «Ростова», «Сочи» и «Краснодара». В то же время был продлён контракт с Абаскалем, что стало весомым ходом в его поддержку со стороны руководства. Я думаю, это продление состоялось больше на условиях Абаскаля, а не «Спартака».

Наблюдая за «Спартаком» сегодня, я не скажу, что он играет плохо, но у него качельный футбол. Тот же Промес выглядит то здорово, то не очень. Эта разбалансировка приводит к ошибкам в обороне и сериям без побед. Но при этом «Спартак» сегодня укомплектован достаточно хорошо. Всё равно некоторые футболисты или даже группы футболистов отрезками показывают неплохую игру, однако этого не хватает для борьбы за первое место. В частности, с «Ахматом» показывали хороший футбол и создали много моментов, но не могли додавить соперника, чего-то не хватало.

Сейчас в отношении «Спартака» неуместны какие-то разговоры о судейской предвзятости. Сегодня мы видим, как именно сам «Спартак» не использует свои шансы и поэтому теряет очки. В сравнении с ним показательна нынешняя поступь ЦСКА, у которого не всё гладко в игре, но который уверенно набирает очки тур за туром. У «Зенита» в марте была небольшая лихорадка, однако она никак не сказалась на его отрыве.

Сегодня, 4 апреля, «Спартак» сыграет в ответном матче полуфинальной стадии Кубка России в верхней сетке против «Урала».