Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «У «Химок» многое зависит от багажа, который Гогниев оставил Билялетдинову» эксклюзив

03 Апреля 2023 • 21:14 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева, вместо которого исполняющим обязанности назначен Ринат Билялетдинов.

- Ситуация с Гогниевым в «Химках» немножко затянулась. Сторонам нужно было раньше принять это решение и спокойно врозь двигаться дальше: «Химкам» – в свою сторону, а Гогниеву – в свою. Я не думаю, что Гогниев останется без работы. Многое в его тренерской карьере будет зависеть от того, как он пересмотрит свои ошибки и недочёты. А «Химки», учитывая, что у них была какая-то безысходность, наверняка почувствуют определённый положительный импульс. Здесь многое зависит от того багажа, который Билялетдинову оставил Гогниев. То, что Билялетдинов уже был в команде, это плюс. Значит, он знает её подноготную, и ему будет проще со схемой игры и с составом, нежели тренеру со стороны. Если в ближайшие тур-два «Химки» одержат победу в матче чемпионата, это даст им некую надежду на исправление ситуации, хотя в это верится с трудом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Фёдор Щербаченко Чемпионат России Ринат Билялетдинов Спартак Гогниев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
21:37 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Торпедо» будет цепляться всеми силами за сохранение прописки в РПЛ
21:27 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Юран — хорошая кандидатура для «Пари НН»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Голкипер Адамов заявил, что недоволен игровым временем в «Сочи»
21:09 · Кубок России
Тарханов: «Жду выигрыша «Урала»!
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ари считает, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова по голам
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Химки» сейчас уже ничего не спасёт» — Нигматуллин
20:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Медведев остаётся лучшим бомбардиром Подмосковья в чемпионатах и Кубках страны
20:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» за второе место в РПЛ
19:51 · Россия. Премьер-лига
Юрист Калинов: «Приговор для Влута не строг»
19:29 · Кубок России
«Спартак» прибыл на матч с «Уралом» без пяти игроков основного состава
19:20 · Россия. Премьер-лига
Гогниев не получит неустойку за расторжение контракта с «Химками»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Литвинов — лучший игрок «Спартака» в марте
19:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об отставке Гогниева: «Ничего удивительного нет»
18:37 · Кубок России
Шавло оценил шансы «Спартака» пройти «Урал» в Кубке России
18:24 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал московский клуб, который может создать конкуренцию «Зениту»
Все новости
Рекомендуем